Военкор RT заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Кременском направлении

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил о подготовке ВСУ к масштабному наступлению на Кременском направлении.

По его словам, в частности, в Серебрянское лесничество переброшены и продолжают массово прибывать тысячи солдат ВСУ. Переправы со стороны Григорьевки и Серебрянки работают в режиме 24/7.

«Отмечается и активное перемещение техники. ВСУ стараются соблюдать маскировку», — добавил он.

По его словам, в ВС России всё видят и готовятся.

Ранее RT опубликовал видео, как в ДНР 17 военных ВСУ сдались всем опорным пунктом.