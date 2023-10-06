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Военкор RT заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Кременском направлении

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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил о подготовке ВСУ к масштабному наступлению на Кременском направлении.
Военкор RT заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Кременском направлении
  • Gettyimages.ru

По его словам, в частности, в Серебрянское лесничество переброшены и продолжают массово прибывать тысячи солдат ВСУ. Переправы со стороны Григорьевки и Серебрянки работают в режиме 24/7. 

«Отмечается и активное перемещение техники. ВСУ стараются соблюдать маскировку», — добавил он.

По его словам, в ВС России всё видят и готовятся.

Ранее RT опубликовал видео, как в ДНР 17 военных ВСУ сдались всем опорным пунктом.

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