Военкор RT заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Кременском направлении
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По его словам, в частности, в Серебрянское лесничество переброшены и продолжают массово прибывать тысячи солдат ВСУ. Переправы со стороны Григорьевки и Серебрянки работают в режиме 24/7.
«Отмечается и активное перемещение техники. ВСУ стараются соблюдать маскировку», — добавил он.
По его словам, в ВС России всё видят и готовятся.
Ранее RT опубликовал видео, как в ДНР 17 военных ВСУ сдались всем опорным пунктом.