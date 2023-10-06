Гагин: Зеленский намеренно провоцирует эскалацию конфликта для получения денег
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Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Гагин, Зеленский устраивает провокации, например такие, как высадка украинского десанта в Крыму, чтобы они шли фоном для переговоров с западными партнёрами Киева.
«На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский всё-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта», — сказал собеседник агентства.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы Зеленского о финансировании Украины позорны.