Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что Владимир Зеленский намеренно провоцирует эскалацию украинского конфликта для получения денег от западных стран.

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Гагин, Зеленский устраивает провокации, например такие, как высадка украинского десанта в Крыму, чтобы они шли фоном для переговоров с западными партнёрами Киева.

«На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский всё-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта», — сказал собеседник агентства.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы Зеленского о финансировании Украины позорны.