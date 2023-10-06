Узнать больше

Гагин: Зеленский намеренно провоцирует эскалацию конфликта для получения денег

Короткая ссылка
Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что Владимир Зеленский намеренно провоцирует эскалацию украинского конфликта для получения денег от западных стран.
Гагин: Зеленский намеренно провоцирует эскалацию конфликта для получения денег
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Гагин, Зеленский устраивает провокации, например такие, как высадка украинского десанта в Крыму, чтобы они шли фоном для переговоров с западными партнёрами Киева.

«На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский всё-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта», — сказал собеседник агентства. 

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы Зеленского о финансировании Украины позорны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить