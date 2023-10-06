Марочко: боевая активность ВСУ на Донецком направлении снизилась

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ.

Об этом пишет РИА Новости.

«В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков», — сказал он.

Марочко добавил, что действия ВСУ начали принимать «вялый» характер и сократились по продолжительности.

Ранее замполит батальона 150-й дивизии с позывным Дед рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские военные пытаются в настоящий момент подготовить тылы до распутицы.