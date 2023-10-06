Марочко: боевая активность ВСУ на Донецком направлении снизилась
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков», — сказал он.
Марочко добавил, что действия ВСУ начали принимать «вялый» характер и сократились по продолжительности.
Ранее замполит батальона 150-й дивизии с позывным Дед рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские военные пытаются в настоящий момент подготовить тылы до распутицы.