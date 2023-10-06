Узнать больше

Марочко: боевая активность ВСУ на Донецком направлении снизилась

Короткая ссылка
Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Донецком направлении отмечается снижение боевой активности ВСУ.
Марочко: боевая активность ВСУ на Донецком направлении снизилась
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков», — сказал он.

Марочко добавил, что действия ВСУ начали принимать «вялый» характер и сократились по продолжительности.

Ранее замполит батальона 150-й дивизии с позывным Дед рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские военные пытаются в настоящий момент подготовить тылы до распутицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить