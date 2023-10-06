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Группировка нанесла 20 ударов по позициям Киева на Купянском направлении

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Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация на Купянском направлении нанесла 19 ударов по позициям украинских военных, ещё один удар нанесён тяжёлой огнемётной системой.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что противник потерял до роты живой силы и два танка.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новом наступлении ВСУ на Запорожском фронте.

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