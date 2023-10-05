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Рогов заявил о новом наступлении ВСУ на Запорожском фронте

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Украинская армия предприняла новую попытку наступления на Запорожском фронте, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 боевики ВСУ пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, в районе населённого пункта Копани было замечено примерно 20 единиц военной техники и большое количество живой силы.

Он отметил, что российская авиация применяет по ВСУ бомбы ФАБ-500.

Ранее Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.

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