Пушилин: в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, девять ранены
- РИА Новости
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
По его словам, в Никитовском районе Горловки из-за обстрела кассетными снарядами по ж/д станции погибли две женщины. Также ранения получили ещё пять человек.
«В Калининском районе Горловки из-за детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб парень 2005 года рождения, тяжёлые ранения получили три подростка от 15 до 17 лет, за их жизни борются врачи», — добавил глава.
Кроме того, Пушилин рассказал, что из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получил житель населённого пункта Коммунаровка Старобешевского района.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО.