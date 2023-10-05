Пушилин: в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, девять ранены

Три мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, ещё девять получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, в Никитовском районе Горловки из-за обстрела кассетными снарядами по ж/д станции погибли две женщины. Также ранения получили ещё пять человек.

«В Калининском районе Горловки из-за детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб парень 2005 года рождения, тяжёлые ранения получили три подростка от 15 до 17 лет, за их жизни борются врачи», — добавил глава.

Кроме того, Пушилин рассказал, что из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получил житель населённого пункта Коммунаровка Старобешевского района.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО.