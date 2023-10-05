Узнать больше

Пушилин: в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, девять ранены

Короткая ссылка
Три мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, ещё девять получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Пушилин: в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, девять ранены
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, в Никитовском районе Горловки из-за обстрела кассетными снарядами по ж/д станции погибли две женщины. Также ранения получили ещё пять человек.

«В Калининском районе Горловки из-за детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб парень 2005 года рождения, тяжёлые ранения получили три подростка от 15 до 17 лет, за их жизни борются врачи», — добавил глава.

Кроме того, Пушилин рассказал, что из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получил житель населённого пункта Коммунаровка Старобешевского района.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить