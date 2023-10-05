Мэр Приходько: украинские войска ведут обстрел Горловки из РСЗО «Град»
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооружённые силы Украины ведут обстрел Никитовского района города из РСЗО «Град».
- AP
- © Roman Chop
Об этом он написал в Telegram.
«Украинские боевики подвергают массированному обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» пгт Гольмовский», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ.
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