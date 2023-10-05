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Путин: бюджет России справится с проведением СВО

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Российский президент Владимир Путин заявил, что бюджет России справляется и продолжит справляться с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.
Путин: бюджет России справится с проведением СВО
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

«Справляемся, и у меня есть основания полагать, что и в будущем будем справляться», — ответил президент на вопрос модератора.

По словам Путина, действия России в Донбассе продиктованы в первую очередь защитой людей.

Глава государства также подчеркнул, что все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все социальные обязательства перед населением выполняются.

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