Путин: бюджет России справится с проведением СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что бюджет России справляется и продолжит справляться с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

«Справляемся, и у меня есть основания полагать, что и в будущем будем справляться», — ответил президент на вопрос модератора.

По словам Путина, действия России в Донбассе продиктованы в первую очередь защитой людей.

Глава государства также подчеркнул, что все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все социальные обязательства перед населением выполняются.