Путин: бюджет России справится с проведением СВО
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».
«Справляемся, и у меня есть основания полагать, что и в будущем будем справляться», — ответил президент на вопрос модератора.
По словам Путина, действия России в Донбассе продиктованы в первую очередь защитой людей.
Глава государства также подчеркнул, что все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все социальные обязательства перед населением выполняются.