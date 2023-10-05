Медведев: для начала мирных переговоров Украина должна признать реалии

Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы противник признал реалии, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что от переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась.

«Вопрос в том, о чём мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая — надо признать реалии», — заявил Медведев.

Он также заявлял, что Запад пытается «протолкнуть» переговорный процесс, который способствовал бы ослаблению России одновременно с накоплением сил Украиной.

Ранее журналист Марк Темницкий в материале для американского издания Hill выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.