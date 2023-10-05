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Медведев: для начала мирных переговоров Украина должна признать реалии

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Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы противник признал реалии, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: для начала мирных переговоров Украина должна признать реалии
  • РИА Новости

Он отметил, что от переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась.

«Вопрос в том, о чём мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая — надо признать реалии», — заявил Медведев.

Он также заявлял, что Запад пытается «протолкнуть» переговорный процесс, который способствовал бы ослаблению России одновременно с накоплением сил Украиной.

Ранее журналист Марк Темницкий в материале для американского издания Hill выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.

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