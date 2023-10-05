Украинские войска выпустили в Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО

Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по населённому пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

AP

© Iryna Rybakova

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводится. Ранее сообщалось, что мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ.