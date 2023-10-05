Украинские войска выпустили в Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по населённому пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике.
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводится.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ.
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