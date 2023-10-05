Bloomberg: Украина попросит мира на невыгодных условиях из-за сокращения помощи
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Такое мнение в статье для агентства Bloomberg высказал историк Хал Брэндс.
По мнению обозревателя, сокращение или прекращение помощи со стороны Вашингтона при самых благоприятных условиях поставит Украину в патовую ситуацию.
«А в худшем случае оно повлечёт за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придётся запросить мира на невыгодных условиях», — говорится в статье.
Как отметил Брэндс, другие западные союзники Киева не смогут восполнить тот объём поддержки, который оказывают США.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.