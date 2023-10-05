В Раде заявили о критической ситуации в ВСУ и на фронте

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о критической ситуации в украинской армии и на фронте.

Как он написал в своём Telegram, в связи со сложившейся ситуацией в ВСУ он требует встречи с Владимиром Зеленским.

Так, по его словам, в армии происходит «полный бардак» с выплатами, а многие солдаты ВСУ месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий.

Также Гончаренко заявил, что Украина из-за отсутствия парламентской дипломатии теряет поддержку США.

Ранее Гончаренко заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.