В Раде заявили о критической ситуации в ВСУ и на фронте
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram, в связи со сложившейся ситуацией в ВСУ он требует встречи с Владимиром Зеленским.
Так, по его словам, в армии происходит «полный бардак» с выплатами, а многие солдаты ВСУ месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий.
Также Гончаренко заявил, что Украина из-за отсутствия парламентской дипломатии теряет поддержку США.
Ранее Гончаренко заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.