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В Раде заявили о критической ситуации в ВСУ и на фронте

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о критической ситуации в украинской армии и на фронте.
В Раде заявили о критической ситуации в ВСУ и на фронте
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, в связи со сложившейся ситуацией в ВСУ он требует встречи с Владимиром Зеленским.

Так, по его словам, в армии происходит «полный бардак» с выплатами, а многие солдаты ВСУ месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий.

Также Гончаренко заявил, что Украина из-за отсутствия парламентской дипломатии теряет поддержку США.

Ранее Гончаренко заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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