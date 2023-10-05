Узнать больше

Помощник лидера Азербайджана: Баку готов к переговорам в трёхстороннем формате

Короткая ссылка
Азербайджан готов участвовать в проведении переговоров в трёхстороннем формате с Арменией и Евросоюзом.
Помощник лидера Азербайджана: Баку готов к переговорам в трёхстороннем формате
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х (бывший Twitter).

«Азербайджан поддерживает трёхсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского cоюза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля», — сообщил он.

Кроме того, Гаджиев подчеркнул, что Баку является автором множества мирных инициатив, в том числе и мирного договора.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от пятисторонней встречи (Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС), которая была запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить