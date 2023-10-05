Помощник лидера Азербайджана: Баку готов к переговорам в трёхстороннем формате

Азербайджан готов участвовать в проведении переговоров в трёхстороннем формате с Арменией и Евросоюзом.

Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х (бывший Twitter).

«Азербайджан поддерживает трёхсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского cоюза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля», — сообщил он.

Кроме того, Гаджиев подчеркнул, что Баку является автором множества мирных инициатив, в том числе и мирного договора.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отказывается от пятисторонней встречи (Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС), которая была запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.