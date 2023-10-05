Военный эксперт Леонков: Украина — полигон для испытаний систем вооружения НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкий Rheinmetall начал поставлять на Украину новые разведсистемы SurveilSpire.

По словам специалиста, данная система представляет собой станцию, которая должна распознавать воздушные цели и передавать эту информацию зенитным комплексам.

«Как утверждают разработчики этой системы, она сможет распознавать самолёты, крылатые ракеты и даже беспилотники в композитном исполнении. Но эта система, скажем так, нигде раньше себя не показывала», — отметил Леонков.

Военный эксперт объяснил, что Украина является полигоном для испытаний, в том числе различных систем вооружения и концепций, которые на данный момент прорабатываются в блоке НАТО.

«Поэтому её (систему. — RT) везут на линию боевого соприкосновения. Но так как её дальность обнаружения и распознавания целей не более 30 километров, мы её на линии боевого соприкосновения не увидим», — считает собеседник RT.

Он также предположил, что разведсистема будет работать как дополнение к объектовой ПВО, чтобы защитить объекты военный инфраструктуры Украины, по которым Россия наносит удары крылатыми ракетами и беспилотниками.

«Комплекс будет предоставлять информацию, чтобы те немногочисленные ПВО, которые есть у Украины, справились со своей работой. Потому что пока с этой работой справляется только украинская пропаганда, согласно которой они сбивают 9 из 10 ракет. Но результаты поражения объектов говорят об обратном», — заключил Леонков.

Ранее стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall начал поставлять на Украину новые автоматизированные разведсистемы SurveilSpire.