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Аксёнов назвал главу разведки Украины Буданова придурком

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал руководителя ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова придурком.
Аксёнов назвал главу разведки Украины Буданова придурком
  • Gettyimages.ru
  • © Laurent Van Der Stockt

Об этом сообщает «Крым 24».

«Обещал, что летом будет, но это пиаровская акция. Придурок и негодяй. Все понесут заслуженное наказание», — заявил Аксёнов.

Вместе с этим он добавил, что на российском полуострове смеются над словами украинских властей.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обещал приехать в Ялту.

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