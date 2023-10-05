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В Грузии проходит акция против ограничений на установку палаток на митингах

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У парламента Грузии проходит акция протеста против ограничений на установку палаток, сцен и других временных сооружений на митингах.
В Грузии проходит акция против ограничений на установку палаток на митингах
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом пишет Sputnik Ближнее Зарубежье.

Люди передвигаются по улицам, неся на себе палатки.

В конце сентября в парламенте Грузии подрались депутаты из парламентского большинства и оппозиционных партий.

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