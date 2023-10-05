В Грузии проходит акция против ограничений на установку палаток на митингах
У парламента Грузии проходит акция протеста против ограничений на установку палаток, сцен и других временных сооружений на митингах.
- Gettyimages.ru
- © John Elk III
Об этом пишет Sputnik Ближнее Зарубежье.
Люди передвигаются по улицам, неся на себе палатки.
В конце сентября в парламенте Грузии подрались депутаты из парламентского большинства и оппозиционных партий.
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