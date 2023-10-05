Аксёнов: мёртвого десантника ВСУ нашли в 5 км от места попытки высадки в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что мёртвого десантника украинской армии нашли в 5 км от места попытки высадки на полуостров.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».

«Ещё обнаружен один двухсотый (погибший. — RT) украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки», — цитирует главу республики РИА Новости.

По его словам, тело было обнаружено несколько часов назад.

Также Аксёнов выразил уверенность, что будут найдены ещё тела.

Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Одного из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым, взяли в плен.