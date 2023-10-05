Аксёнов: мёртвого десантника ВСУ нашли в 5 км от места попытки высадки в Крыму
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».
«Ещё обнаружен один двухсотый (погибший. — RT) украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки», — цитирует главу республики РИА Новости.
По его словам, тело было обнаружено несколько часов назад.
Также Аксёнов выразил уверенность, что будут найдены ещё тела.
Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.
Одного из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым, взяли в плен.