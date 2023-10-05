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Средства ПВО России перехватили за сутки авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS

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Системы ПВО России перехватили за сутки управляемую авиабомбу JDAM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.
Средства ПВО России перехватили за сутки авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, средства ПВО ВС России в течение суток перехватили авиационную управляемую бомбу JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

30 сентября в Минобороны России сообщили, что за сутки российские системы ПВО перехватили 25 беспилотников украинской армии и один снаряд РСЗО HIMARS.

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