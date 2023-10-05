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Российские военные уничтожили более 7500 украинских беспилотников с начала СВО

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Российские войска с начала спецоперации уничтожили 7518 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России.
Российские военные уничтожили более 7500 украинских беспилотников с начала СВО
  • РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 484 самолёта, 250 вертолётов, 7518 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

За прошедшие сутки ликвидировано 27 украинских БПЛА.

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