Российские военные уничтожили более 7500 украинских беспилотников с начала СВО
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 7518 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России.
- РИА Новости
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 484 самолёта, 250 вертолётов, 7518 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
За прошедшие сутки ликвидировано 27 украинских БПЛА.
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