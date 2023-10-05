Узнать больше

МИД: решение о судьбе Минской группы по Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что формальное решение о судьбе Минской группы по непризнанной Нагорно-Карабахской республике уполномочен принимать СМИД ОБСЕ.
МИД: решение о судьбе Минской группы по Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря о судьбе Минской группы, она заявила, что формальное решение на этот счёт уполномочен принимать международный институт, который её создал, — СМИД ОБСЕ.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) передал переселенцам из Нагорного Карабаха очередную партию гуманитарной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить