МИД: решение о судьбе Минской группы по Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что формальное решение о судьбе Минской группы по непризнанной Нагорно-Карабахской республике уполномочен принимать СМИД ОБСЕ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря о судьбе Минской группы, она заявила, что формальное решение на этот счёт уполномочен принимать международный институт, который её создал, — СМИД ОБСЕ.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) передал переселенцам из Нагорного Карабаха очередную партию гуманитарной помощи.