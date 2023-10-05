МИД: решение о судьбе Минской группы по Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ
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Об этом сообщает РИА Новости.
Говоря о судьбе Минской группы, она заявила, что формальное решение на этот счёт уполномочен принимать международный институт, который её создал, — СМИД ОБСЕ.
Российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
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