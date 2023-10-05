Узнать больше

Марочко: «Азовцы» расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной

Короткая ссылка
Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что радикалы из националистического подразделения «Азов»* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Марочко, в районе Дроновки был обнаружен пикап украинских боевиков с нанесённой символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме.

«Два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку», — сказал подполковник. 

Ранее в ДНР приговорили к 16 годам колонии боевика нацбатальона «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить