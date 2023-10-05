Марочко: «Азовцы» расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что радикалы из националистического подразделения «Азов»* расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Марочко, в районе Дроновки был обнаружен пикап украинских боевиков с нанесённой символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме.

«Два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку», — сказал подполковник.

Ранее в ДНР приговорили к 16 годам колонии боевика нацбатальона «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.