Марочко: «Азовцы» расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Марочко, в районе Дроновки был обнаружен пикап украинских боевиков с нанесённой символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме.
«Два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку», — сказал подполковник.
Ранее в ДНР приговорили к 16 годам колонии боевика нацбатальона «Азов»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.