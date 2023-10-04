Боец ВС России заявил RT о попытках ВСУ подготовить тылы в Марьинке до распутицы

Замполит батальона 150-й дивизии с позывным Дед рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские военные пытаются в настоящий момент подготовить тылы до распутицы.

«Если учитывать опыт прошлого года, когда начиналась распутица, то интенсивность той стороны снижалась до первых морозов. Поэтому они сейчас стараются не упустить это время перед распутицей, чтобы побольше подвести тылы, подготовиться, определённые запасы сделать и какие-то контрдействия в отношении нашей позиции совершить», — сказал он.

По его словам, ВСУ из последних сил держатся за участок фронта на Марьинском направлении, так как, если они уступят Марьинку, у украинских военных фронт по этому направлению посыплется. Он также добавил, что перед российскими бойцами серьёзный противник, однако военные ВС России продолжают давить, чтобы прорвать сформированную ВСУ линию обороны.

Ранее авиация Южной группировки войск уничтожила склад с вооружением и военной техникой ВСУ в Константиновке в Донецкой Народной Республике.