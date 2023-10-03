Боец ОБТФ «Каскад»: контрнаступление ВСУ постепенно тухнет
- AP
Он отметил, что в начале наступления ВСУ применяли крупные средства, больше личного состава и техники.
По его словам, сейчас можно сделать вывод, что у противника заканчиваются силы, поскольку с каждой новой попыткой наступать заметно уменьшение количества техники.
«Если сравнивать, как всё происходило в начале лета и сейчас, то можно сделать вывод, что контрнаступление, как и огонь, постепенно тухнет», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
Ранее издание The New York Times сообщило, что стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешает проведению контрнаступления украинской армии.