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Боец ОБТФ «Каскад»: контрнаступление ВСУ постепенно тухнет

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Контрнаступление украинской армии постепенно затухает, заявил оператор БПЛА ZALA оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным Корлус.
Боец ОБТФ «Каскад»: контрнаступление ВСУ постепенно тухнет
  • AP

Он отметил, что в начале наступления ВСУ применяли крупные средства, больше личного состава и техники.

По его словам, сейчас можно сделать вывод, что у противника заканчиваются силы, поскольку с каждой новой попыткой наступать заметно уменьшение количества техники.

«Если сравнивать, как всё происходило в начале лета и сейчас, то можно сделать вывод, что контрнаступление, как и огонь, постепенно тухнет», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Ранее издание The New York Times сообщило, что стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешает проведению контрнаступления украинской армии.

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