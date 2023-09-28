СК России направил в суд дело в отношении украинского депутата Владимира Парасюка

Следственный комитет России завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении украинского депутата Владимира Парасюка, который в 2016 году во Львове незаконно проник в консульство России и сорвал с флагштока триколор.

«[Парасюку] заочно предъявлено обвинение по статьям 360 УК России (нападение на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой), 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), 329 УК России (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 9 марта 2016 года во Львове народный депутат Верховной рады Украины Парасюк принимал участие в организованной радикальными структурами акции, во время которой Генеральное консульство России подверглось нападению. Он незаконно проник на территорию представительства, где сорвал с российский флаг, вынес его к митингующим и растоптал ногами.

Парасюк объявлен в международный розыск.

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