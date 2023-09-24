В Новокаховском городском округе из-за обстрелов ВСУ повреждены электролинии

В Новокаховском городском округе из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены электролинии.

Об этом сообщила администрация округа.

«В населённых пунктах Новокаховского городского округа из-за обстрелов ВСУ повреждены электролинии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в половине посёлка Днепряны произошло аварийное отключение электроснабжения, также без электричества находятся жители сёл Новые Лагеря и Песчаное.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ.