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На Украине проведут проверку после попытки силой задержать мужчину в военкомате

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Военкомат Львовской области на Украине заявил, что проведёт служебную проверку после появления видео попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в сети было опубликовано видео, на котором несколько сотрудников военкомата пытаются задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус.

По данным агентства, мужчине удалось сбежать благодаря очевидцам, которые вступились за него и потребовали вызвать полицию.

«По данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка», — заявили в военкомате Львовской области.

Ранее в сети появилось видео насильственной мобилизации во Львовской области.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мобилизация на Украине привела к катастрофе.

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