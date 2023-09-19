На Украине проведут проверку после попытки силой задержать мужчину в военкомате
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в сети было опубликовано видео, на котором несколько сотрудников военкомата пытаются задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус.
По данным агентства, мужчине удалось сбежать благодаря очевидцам, которые вступились за него и потребовали вызвать полицию.
«По данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка», — заявили в военкомате Львовской области.
Ранее в сети появилось видео насильственной мобилизации во Львовской области.
Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мобилизация на Украине привела к катастрофе.