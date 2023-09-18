РИА Новости: вероятность незаметного наступления ВСУ на Артёмовск крайне мала

Вероятность прямого наступления ВСУ на Артёмовск достаточно мала, у украинской армии практически нет шансов подойти незамеченной к городу.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

По его словам, город на несколько километров окружён полями и лесополосами и рельеф местности не позволяет ВСУ продвигаться на данном участке фронта и оставаться незамеченными.

«Мы находимся на окраине Артёмовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 м», — сказал разведчик.

На прошлой неделе подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают под Артёмовск обученные НАТО подразделения.