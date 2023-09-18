ВС России уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

Подразделения группировки ВС России «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ в районе Приютного.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, российские военные пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений ВСУ севернее Никольского.

Отмечается, что противник понёс потери в живой силе и технике.

Также сообщалось, что Су-34 нанёс авиаудар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ.

Днём ранее ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил.