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ВС России уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

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Подразделения группировки ВС России «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ в районе Приютного.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, российские военные пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений ВСУ севернее Никольского.

Отмечается, что противник понёс потери в живой силе и технике.

Также сообщалось, что Су-34 нанёс авиаудар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ.

Днём ранее ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил.

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