ВС России уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, российские военные пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений ВСУ севернее Никольского.
Отмечается, что противник понёс потери в живой силе и технике.
Также сообщалось, что Су-34 нанёс авиаудар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ.
Днём ранее ВС России на Донецком направлении отразили три атаки украинских сил.