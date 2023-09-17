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Силы ПВО России отразили ракетную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области

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Система ПВО России отразила ракетную атаку ВС Украины на Токмак в Запорожской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В 21:15 мск боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмаку», — сказано в заявлении.

Отмечается, что атака отражена силами ПВО ВС России.

Данные о пострадавших не поступали, добавили в службах.

16 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины накрыли огнём город Токмак в Запорожской области.

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