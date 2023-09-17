Силы ПВО России отразили ракетную атаку ВСУ на Токмак в Запорожской области
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«В 21:15 мск боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмаку», — сказано в заявлении.
Отмечается, что атака отражена силами ПВО ВС России.
Данные о пострадавших не поступали, добавили в службах.
16 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины накрыли огнём город Токмак в Запорожской области.