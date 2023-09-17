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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия уничтожила подготовленные НАТО бригады ВСУ

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Российская армия нанесла серьёзный урон украинским войскам, которые альянс НАТО готовил девять лет, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия уничтожила подготовленные НАТО бригады ВСУ
  • AP
  • © Aleksandr Shulman

«Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, украинские военные были очень способными, но их уничтожили.

Он отметил, что пришедшие им на замену части были гораздо хуже подготовлены.

Ранее немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади заявил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.

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