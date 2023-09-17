Глава Магаданской области Носов: боец Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что танк под командованием бойца из Хасынского округа региона Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Танк под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина в одиночку уничтожил несколько бронемашин с неонационалистами, остановил попытку наступления украинских боевиков и обратил их в бегство», — сказал Носов.

Ранее стало известно, что ВС России сорвали и отбили шесть атак ВСУ.

Также ВС России сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Минобороны России показало кадры уничтожения сил ВСУ вертолётами Ка-52.