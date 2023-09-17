ВС России сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом информирует ТАСС.
«В результате наступательных действий ликвидированы две группы пехоты ВСУ севернее Пехотного и северо-западнее Старомайорского», — говорится в сообщении.
Также артиллерийским огнём были уничтожены пикапы с националистами в Константиновке и Углесборочной.
Ранее в Минобороны России заявили о 11 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю.
Также сообщалось, что ВС России за неделю уничтожили в акватории Чёрного моря 12 безэкипажных катеров.