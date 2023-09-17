ВС России сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«В результате наступательных действий ликвидированы две группы пехоты ВСУ севернее Пехотного и северо-западнее Старомайорского», — говорится в сообщении.

Также артиллерийским огнём были уничтожены пикапы с националистами в Константиновке и Углесборочной.

Ранее в Минобороны России заявили о 11 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю.

Также сообщалось, что ВС России за неделю уничтожили в акватории Чёрного моря 12 безэкипажных катеров.