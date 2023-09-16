Секретарь СНБО Украины Данилов предъявил новые требования странам Запада

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне провала украинских вооружённых сил на фронте написал статью под названием «Стратегическая точка перелома», в которой дал странам Запада ряд рекомендаций по предоставлению необходимой Киеву помощи.

Статью Данилова опубликовало издание «Украинская правда».

По словам главы СНБО, в западных СМИ появляются статьи, продвигающие несколько магистральных тем, первая из которых заключается в том, что оптимизм по поводу успеха контрнаступления ВСУ начал ослабевать.

Вторая магистральная тема касается того, что боеспособность украинской армии угасает с каждым днём. Также появляются публикации, что Украина не сможет «вернуть» утраченные территории и ей стоит начать переговорный процесс с Россией.

По мнению Данилова, подобная риторика угрожает Киеву «медленным распутыванием тщательно сплетённой сети иностранной помощи».

С целью недопущения такого развития событий автор публикации призывает Запад предпринять несколько шагов.

Во-первых, он требует, чтобы западные страны согласовали «формулу собственного видения победы Украины».

Кроме того, Данилов потребовал от союзников закрепить военную помощь Киеву в законодательстве.

Глава СНБО также призвал разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию «усталости от войны».