Секретарь СНБО Украины Данилов предъявил новые требования странам Запада
Статью Данилова опубликовало издание «Украинская правда».
По словам главы СНБО, в западных СМИ появляются статьи, продвигающие несколько магистральных тем, первая из которых заключается в том, что оптимизм по поводу успеха контрнаступления ВСУ начал ослабевать.
Вторая магистральная тема касается того, что боеспособность украинской армии угасает с каждым днём. Также появляются публикации, что Украина не сможет «вернуть» утраченные территории и ей стоит начать переговорный процесс с Россией.
По мнению Данилова, подобная риторика угрожает Киеву «медленным распутыванием тщательно сплетённой сети иностранной помощи».
С целью недопущения такого развития событий автор публикации призывает Запад предпринять несколько шагов.
Во-первых, он требует, чтобы западные страны согласовали «формулу собственного видения победы Украины».
Кроме того, Данилов потребовал от союзников закрепить военную помощь Киеву в законодательстве.
Глава СНБО также призвал разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию «усталости от войны».