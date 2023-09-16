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Экс-советник Соскин: политика Зеленского ведёт к уничтожению украинских мужчин

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведёт к уничтожению значительной части украинских мужчин.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил эксперт, Зеленский и его окружение выступают за продолжение боевых действий до последнего украинца.

«Если брать те потери, которые понесены за полтора года, и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет. Через два-три года украинский мужчина станет очень большой антикварной редкостью», — подчеркнул он.

Соскин отметил, что мужчины, рождённые в период с 1980 года по 2000 год, погибнут на поле боя.

Ранее Соскин высказал мнение, что Зеленский и его правительство будут уничтожены после разглашения потерь украинской армии.

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