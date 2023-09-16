Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

В городе Никополе Днепропетровской области Украины повреждение получил инфраструктурный объект, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Об этом Лукашук написал в Telegram-канале.

«Повреждён инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога.