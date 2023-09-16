Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
В городе Никополе Днепропетровской области Украины повреждение получил инфраструктурный объект, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
Об этом Лукашук написал в Telegram-канале.
«Повреждён инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.
Ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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