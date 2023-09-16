Мэр Киева Кличко: немецкая компания передаст Украине 100 БПЛА нового поколения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания из Германии Quantum Systems поставит Вооружённым силам Украины 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения.

Об этом Кличко написал в Telegram.

«Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения», — говорится в сообщении.

По его словам, дроны немецкого производства уже прошли серию испытаний на территории Украины. Кличко подчеркнул, что Киев будет продолжать помогать украинским военным.

Ранее сообщалось, что Киев и Берлин станут городами-побратимами, 14 сентября планируется подписание соответствующего соглашения.