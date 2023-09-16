Мэр Киева Кличко: немецкая компания передаст Украине 100 БПЛА нового поколения
- AP
Об этом Кличко написал в Telegram.
«Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения», — говорится в сообщении.
По его словам, дроны немецкого производства уже прошли серию испытаний на территории Украины. Кличко подчеркнул, что Киев будет продолжать помогать украинским военным.
Ранее сообщалось, что Киев и Берлин станут городами-побратимами, 14 сентября планируется подписание соответствующего соглашения.