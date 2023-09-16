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Мэр Киева Кличко: немецкая компания передаст Украине 100 БПЛА нового поколения

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания из Германии Quantum Systems поставит Вооружённым силам Украины 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения.
Мэр Киева Кличко: немецкая компания передаст Украине 100 БПЛА нового поколения
  • AP

Об этом Кличко написал в Telegram.

«Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения», — говорится в сообщении.

По его словам, дроны немецкого производства уже прошли серию испытаний на территории Украины. Кличко подчеркнул, что Киев будет продолжать помогать украинским военным.

Ранее сообщалось, что Киев и Берлин станут городами-побратимами, 14 сентября планируется подписание соответствующего соглашения.

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