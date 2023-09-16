Сенатор Бондарев назвал блефом слова о готовности Украины объявить войну России
- РИА Новости
«Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля», — написал он в своём Telegram.
По его словам, Запад уже готовится к переговорам с Россией и к завершению украинского конфликта, так как осознаёт, что победа Киева — это фантастика. Сенатор отметил, что НАТО не решится развязать войну с Россией из-за Украины.
Ранее экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо не исключил государственный переворот на Украине, если конфликт не прекратится в ближайшее время.