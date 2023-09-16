Полковник Макгрегор: ВСУ перешли к тактике дальнобойных ударов

Украинская армия перешла к тактике нанесения дальнобойных ударов при помощи западных ракет и данных разведки, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно», — сказал Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

По его словам, ввиду больших потерь ВСУ лишились возможности наступать на земле и перешли к тактике ракетных ударов.

Он отметил, что такая помощь украинской армии делает страны Запада непосредственными участниками конфликта.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

Позднее в оборонном ведомстве уточнили, что два корабля, повреждённые в результате украинского ракетного удара в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу.