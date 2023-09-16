Ганчев рассказал о боях в районе реки Оскол в Харьковской области
- РИА Новости
«Идут очень серьёзные бои. Работает как артиллерия, так и авиация», — цитирует РИА Новости Ганчева.
По его словам, украинская армия на данном направлении несёт колоссальные потери.
Он добавил, что в рядах ВСУ наблюдается паника.
12 сентября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.
В августе бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.