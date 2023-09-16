Узнать больше

Ганчев рассказал о боях в районе реки Оскол в Харьковской области

Короткая ссылка
В районе реки Оскол в Харьковской области разворачиваются серьёзные бои, ВСУ несут большие потери, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.
Ганчев рассказал о боях в районе реки Оскол в Харьковской области
  • РИА Новости

«Идут очень серьёзные бои. Работает как артиллерия, так и авиация», — цитирует РИА Новости Ганчева.

По его словам, украинская армия на данном направлении несёт колоссальные потери.

Он добавил, что в рядах ВСУ наблюдается паника.

12 сентября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.

В августе бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить