В районе реки Оскол в Харьковской области разворачиваются серьёзные бои, ВСУ несут большие потери, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

«Идут очень серьёзные бои. Работает как артиллерия, так и авиация», — цитирует РИА Новости Ганчева.

По его словам, украинская армия на данном направлении несёт колоссальные потери.

Он добавил, что в рядах ВСУ наблюдается паника.

12 сентября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.

В августе бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.