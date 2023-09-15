В украинской столице начали снимать символику СССР с обелиска «Город-герой Киев».

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что представители Киевской государственной городской администрации убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску, написанную на русском языке.

Также они заменили цифры «1941» на «1939», указав таким образом год начала Второй мировой войны вместо года начала Великой Отечественной войны.

Ранее скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над проектом по демонтажу герба СССР со щита статуи «Родина-мать» и его замене на трезубец, заявил, что необходимо заменить оставшиеся элементы советской символики.