Военная хроника показала уничтоженный в боях под Работином танк ВСУ

Военная хроника показала уничтоженный в боях под Работином модернизированный западными деталями танк ВСУ.

«Танк Т-64БВ обр. 2022 года с минным тралом и БМП M2 Bradley ODS-SA c комплектом динамической защиты BRAT ВСУ, уничтоженные в боях под Работином. Примечательно, что машины, судя по всему, уничтожены при попытке прорваться через минное поле. Танк, предположительно, первым принял на себя выстрел из ПТРК, после чего такая же участь настигла и БМП», — отмечается в материале.

Военная хроника указывает, что косвенно это говорит о том, что ВСУ до сих пор не выработали единой тактики действия в этом районе и продолжают искать уязвимые участки для прорыва.

Ранее Минобороны России показало видео поражения бронетранспортёра ВСУ FPV-дроном.