Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке и Андреевке

Военная хроника рассказала об обстановке, которая складывается в Клещеевке и Андреевке.

«Во-первых, южный фланг Артёмовска остаётся практически единственным местом, где идут активные боевые действия. На северном фасе такой активности нет, поскольку командование ВСУ сознаёт все риски крупных атак с этого направления», — говорится в материале.



Во-вторых, как отмечает Военная хроника, Андреевка, которая находится между Клещеевкой и Курдюмовкой, — это посёлок буквально из двух улиц, к которому ведут только две дороги. Зайти туда теоретическая возможность у ВСУ есть, но закрепиться негде: вместо домов — руины. Тяжёлую технику перебросить нелегко: сказывается и рельеф, и многое другое. Техника после переброски может оказаться как на ладони.

«В-третьих, положение в районе Андреевки может привести ВСУ к созданию ситуации «мини-Работино», когда на относительно небольшом клочке земли могут скопиться подразделения, у которых нет возможности сразу двинуться дальше. Сама Андреевка находится на склоне, и с запада, откуда её пытались занять ВСУ, можно удерживать только часть села, но риск уничтожения украинских войск при этом вырастает кратно», — говорится в аналитике.

Военная хроника добавляет, что рассуждать по поводу взятия или невзятия села нет смысла — эта часть давно находится в серой зоне, поскольку и противник, и ВС России понимают, что удерживать этот участок долго невозможно, а потери будут огромными.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что ВСУ потеряли при попытке штурма Опытного в ДНР около сотни морских пехотинцев.