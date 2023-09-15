МИД Чехии: Украина ощутит себя преданной при давлении по переговорам
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Его слова приводит агентство Bloomberg.
По мнению чешского дипломата, Запад проиграет, если заставит Киев пойти на переговоры с Москвой.
«И в итоге у наших границ окажется 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сказал Липавский.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.