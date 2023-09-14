Замглавы МО Украины связала со сбоем заявление о «взятии» Андреевки в ДНР

Заявления о якобы взятии украинскими войсками Андреевки в ДНР были связаны с коммуникационным сбоем. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления о якобы взятии Андреевки под Артёмовском Вооружёнными силами Украины. «Произошёл коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий», — написала Маляр в Telegram. Она подчеркнула, что в районе города идут тяжёлые бои. По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ перебрасывают 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артёмовск.