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Замглавы МО Украины связала со сбоем заявление о «взятии» Андреевки в ДНР

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Заявления о якобы взятии украинскими войсками Андреевки в ДНР были связаны с коммуникационным сбоем. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления о якобы взятии Андреевки под Артёмовском Вооружёнными силами Украины.

«Произошёл коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий», — написала Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что в районе города идут тяжёлые бои.

По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ перебрасывают 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артёмовск.

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