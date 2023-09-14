Бастрыкин поручил провести проверку опубликованных в СМИ высказываний спикера ВСУ

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11 сентября 2023 | 19:45
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, ранее опубликованных в СМИ.
Проверка будет проведена на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов.
По результатам проверки ведомство даст правовую оценку заявлению спикера ВСУ.
Как ранее сообщал RT, Вооружённые силы Украины потеряли до 140 военных, танк, три автомобиля и две бронированные машины в районе населённого пункта Приютное в Запорожской области на Южно-Донецком направлении.