Бастрыкин поручил провести проверку опубликованных в СМИ высказываний спикера ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, ранее опубликованных в СМИ.

Проверка будет проведена на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов.

По результатам проверки ведомство даст правовую оценку заявлению спикера ВСУ.

Как ранее сообщал RT, Вооружённые силы Украины потеряли до 140 военных, танк, три автомобиля и две бронированные машины в районе населённого пункта Приютное в Запорожской области на Южно-Донецком направлении.