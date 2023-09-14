Военнослужащего ВСУ приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство пенсионера в ДНР
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Военнослужащего ВСУ приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство пенсионера в ДНР

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Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам тюрьмы солдата 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Михаила Чистоплясова за убийство 69-летнего мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в марте 2022 года военный находился на боевых позициях в Мариуполе на территории металлургического комбината имени Ильича.

Недалеко от расположения военных проезжал на велосипеде 69-летний мирный житель, которого командиры Чистоплясова приказали убить. Военнослужащий открыл огонь по пенсионеру.

«В ходе предварительного следствия Чистоплясов признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд приговорил военного ВСУ к 18 годам колонии строгого режима.