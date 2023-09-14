В Черкассах вынесли приговор мужчине, призвавшему к свержению украинской власти
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Klymenko Time.
По данным издания, в своих социальных сетях мужчина назвал руководство страны ответственным за коррупцию, а также «подстрекал военных к восстанию».
Отмечается, что суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также обязал его прочитать книги о «российско-украинской войне».
Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на украинском президенте Владимире Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.