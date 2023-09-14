Узнать больше

В Черкассах вынесли приговор мужчине, призвавшему к свержению украинской власти

Короткая ссылка
На Украине суд в городе Черкассы вынес приговор мужчине, который призывал к свержению украинской власти.
В Черкассах вынесли приговор мужчине, призвавшему к свержению украинской власти
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Klymenko Time.

По данным издания, в своих социальных сетях мужчина назвал руководство страны ответственным за коррупцию, а также «подстрекал военных к восстанию».

Отмечается, что суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также обязал его прочитать книги о «российско-украинской войне».

Ранее опрос показал, что почти 80% жителей Украины считают, что на украинском президенте Владимире Зеленском лежит ответственность за коррупцию в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить