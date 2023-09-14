Пашинян: миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе
«Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы России не справились со своей задачей», — сказал Пашинян.
При этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
Ранее Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности.
В Кремле сообщили, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подчеркнул важность приверженности трёхсторонним договорённостям.