Подразделения группировки ВС России «Центр» сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, было нанесено поражение по подразделениям 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Серебрянского лесничества.

«Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожена боевая бронированная машин», — сказал Савчук.

Ранее ВС России уничтожили командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.