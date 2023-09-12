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Во Львове заключённому сообщили о подозрении в сотрудничестве с Россией

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Заключённому во Львове сообщили о подозрении в сотрудничестве с Москвой.
Во Львове заключённому сообщили о подозрении в сотрудничестве с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Mindaugas Dulinskas

Об этом пишет Klymenko Time.

По данным прокуратуры, мужчина из тюрьмы координировал передачу российской стороне фотографий электрических подстанций Львовской области после нанесённых по ним ударов.

Кроме того, он распространял «антиукраинские материалы» в соцсетях.

Ранее глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова рассказала о больших потерях украинской армии.

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