Во Львове заключённому сообщили о подозрении в сотрудничестве с Россией

Заключённому во Львове сообщили о подозрении в сотрудничестве с Москвой.

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Об этом пишет Klymenko Time. По данным прокуратуры, мужчина из тюрьмы координировал передачу российской стороне фотографий электрических подстанций Львовской области после нанесённых по ним ударов. Кроме того, он распространял «антиукраинские материалы» в соцсетях. Ранее глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова рассказала о больших потерях украинской армии.